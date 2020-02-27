القاهرة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء تطورات انتشار "فيروس كورونا المستجد" وظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية.وأعرب الدكتور السلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، عن تقديره ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الإحترازية انطلاقا من حرصها الشديد المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار، تماشياً مع المعايير الدولية ودعماً لجهود الدول والمنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص جهود منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه.وثمن رئيس البرلمان العربي الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "حفظهما الله"، والعناية بعمارة الحرمين الشريفين وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة خدمةً لضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من كافة بقاع العالم.// انتهى //17:35ت م0209