بغداد 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأجل مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية التي كان مقررًا أن يعقدها اليوم للتصويت بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى السبت المقبل.وذكر بيان للدائرة الإعلامية التابعة للمجلس بأن سبب التأجيل جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.وكانت أسماء المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة وصلت إلى مجلس النواب صباح اليوم, فيما تضاربت الأنباء حول إمكانية اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت بمنح الثقة لحكومة علاوي التي تم تأجيلها عدة مرات, وذلك بسبب تباين وجهات نظر الكتل السياسية بشأن آلية تشكيل الحكومة.// انتهى //17:41ت م0211