المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسدشن معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبد العزيز السراني أمس, أولمبياد جامعة طيبة الرياضية الرابعة، وذلك في الصالة الرياضية بالجامعة.وأكد السراني أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية، وبخاصة الأنشطة الرياضية والترفيهية والترويحية، لأنها تعد من مكملات العملية التعليمية وتسهم في صقل شخصية الطالب ومشاركته المجتمعية.وأوضح أن الأمر الملكي بتحويل هيئة الرياضة إلى وزارة يعطي مؤشرا على اهتمام الدولة بالشباب، بما يسهم في توفير الدعم اللازم في مختلف المجالات, مركدا التزام جامعة طيبة برعاية الأنشطة الطلابية وتخصيص الدعم لها.مما يذكر أن أن أولمبياد جامعة طيبة الرياضية الرابعة تضم عدة مسابقات من ضمنها دوري كرة القدم، والسلة، والطائرة وغيرها من الرياضات خصصت لطلاب ومنسوبي الجامعة، وقد تخلل الحفل عروضا رياضيات لأنواع المسابقات بين مختلف الفرق.// انتهى //17:50ت م0212