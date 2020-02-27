الطائف 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنفذت بلدية الطائف الجديد حملة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية المختلفة، لضبط المخالفات وتصحيحها.وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 20 مخالفة نظامية وصحية منها عرض المنتجات خارج نطاق المحل، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة وتحضير الأطعمة بطريقة غير صحية، وسوء مواقع وأدوات التحضير والتجهيز للأطعمة.وأوضحت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم رصدتها بثلاجة بيع الخضار والفواكه استوجبت إغلاق المرفق التجاري لحين تصحيح أوضاعه، كما تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين، وجرى إدراج كافة الأنشطة المخالفة ضمن برنامج الجولات الرقابية الدورية والذي يشمل جولات مسائية وصباحية لضمان تحقيق معايير الاشتراطات الصحية.وكانت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات قد ركزت جهودها الرقابية على الأنشطة الغذائية والمحلات التي لها علاقة مباشرة مع المستهلك، وذلك من خلال تنفيذ جولات ميدانية رقابية على مدار اليوم بمواقع مختلفة، بالإضافة الى متابعة الأنشطة التي تكرر ورود بلاغات عنها.وبينت الأمانة أن هذه الجولات الميدانية ساهمت في معالجة جملة من الملاحظات، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر.// انتهى //17:50ت م0214