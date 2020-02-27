الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأقام القسم النسائي بالجمعية الأهلية للمتقاعدين مساء أمس، محاضرة تعريفية بمبادرة جمعية "إطعام"، وذلك في ديوانية الصالح الخيرية، وتهدف إلى حث المتقاعدات على حفظ النعمة وكيفية تصريف الفائض من الولائم والأعراس، والتأكيد على الخدم بعدم رمي بقايا الأكل في النفايات.وألقت المحاضرة إخصائية تنمية الأعمال بجمعية "إطعام" سارة العثمان، تناولت خلالها بداية إنطلاق المبادرة من المنطقة الشرقية قبل 3 سنوات ثم في الرياض ، مشيرةً إلى أن الجمعية تضم عددا من كبير من المتطوعين، بالإضافة إلى سيارت تبريد لجمع الفائض من الولائم وفرزها وتغليفها ثم توزيعها علي المحتاجين.من جهتها أوضحت رئيسة القسم النسائي بالجمعية الأهلية للمتقاعدين سلوى الشهراني أن جمعية المتقاعدين تقيم كل يوم ثلاثاء في الديوانية برنامجاً ثقافياً تعرض من خلالة موضوعاً اجتماعياً يفيد العضوات ، مبينةً أن من أهم الموضوعات تعريف المتقاعدات بالجمعيات الخيرية ودورها في المجتمع ، ومد جسور التعاون بينهن، ومشاركة المتقاعدات بالتطوع في مبادرات الجمعيات الخيرية طلباً للأجر والثواب .// انتهى //17:51ت م0215