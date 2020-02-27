الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة (مركز جنوب الرياض) اليوم , احتفالًا بيوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة اولاً "بهدف تعريف الطفل بمهنة رجل الدفاع المدني، وذلك في مقر الجمعية.وأوضحت مديرة القسم التعليمي ورئيسة لجنة الأنشطة نوف السالم أن الجمعية تحرص على تفعيل المناسبات والأيام الوطنية والعالمية بهدف دمج الاطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، ولتنمية الشعور الايجابي نحو ذاته وما يتمتع به من قدرات وإمكانات.وتضمن الحفل أنشطة وأركان لتنمية المهارات لإدراكية والحسية والعاب ومسابقات لأطفال الجمعية، بمشاركة طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وطالبات متوسطة ٨٧ .وفي نهاية النشاط كرمت السالم الجهات المشاركة.//انتهى//17:52ت م0216