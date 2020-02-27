الطائف 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسزار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني كلية السياحة والفندقة بالطائف, التقى خلالها عميد الكلية خليل الثقفي وعميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد القاسم ووكلاء ورؤساء الأقسام والمدربين والمتدربين بالكلية.وعقد الزهراني اجتماعا مع الهيئة الإدارية بالكلية أكد فيها أهمية القطاع السياحي بالمملكة, وأن مشروع كلية السياحة والفندقة عند تأسيسه كان نتاج التعاون بين السياحة والمؤسسة منذ سنوات, حاثا على التركيز على المتدربين بوصفهم جوهر العمل بالكلية ومساعدتهم في تذليل الصعوبات من خلال تفعيل دور المرشد الأكاديمي.// انتهى //18:04ت م0218