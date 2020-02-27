الدمام 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساختتمت أمس، ورشة العمل التي نظمتها إدارة التسوية الودية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام تحت عنوان " مشروع تعديل قضايا التسوية الودية "، واستمرت على مدى يومين ، قدمها مدير عام التسوية الودية بالوزارة سليمان بن عبدالعزيز التويجري، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدراء إدارات التسوية على مستوى المملكة، وذلك بقاعة التدريب في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.وناقشت الورشة الأنظمة والقرارات المتعلقة بالمستجدات لقضايا الصلح واستعراض وبحث التعديلات المقترحة ودمج ما تكرر أو ما تشابه منها وإضافة ما أستجد بما يتوافق مع الإطلاق العام على مستوى المملكة لنظام ودّي الإلكتروني .وقال التويجري: "أننا نسعى من خلال خبراتنا الميدانية والعملية إلى وضع مسودة للقرارات ويتم رفعها كمقترح لدراستها بمشاركة الجهات ذات الاختصاص ، بداية من شروط وضوابط ممارسة مهمة التسوية ، رفع الدعوى الكترونياً وصولاً للصلح ، بما في ذلك حضور أطراف النزاع ، التوكيل في القضايا لنصل إلى مستوى أكثر دقة في مسار القضايا العمالية" .وأضاف: "قمنا بتعديل وتغيير الألفاظ والمصطلحات لتطابق النظام الالكتروني لنتحرى الدقة في التحديد التصنيف و الاجراءات، مبيناً أن عملنا هذا سيكون أثره على المدى البعيد ويختصر الكثير من آلية العمل في التسوية الودية".// انتهى //18:04ت م0219