العلا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، المرحلة الأولى من مركز التشخيص والتقييم لأشخاص ذوي الإعاقة في العلا، الذي يفتح أبوابه أمام المراجعين حتى 31 مايو 2020.وستوفر الهيئة من خلال المركز معدات مساعدة حديثة وتعديلات منزلية لذوي الإعاقة بناءً على توصيات الأخصائيين أثناء عملية التقييم.وستعمل الهيئة على إنشاء مركز تأهيل اجتماعي بناءً على مخرجات التقييم، ليمثل نقلة في مجال تحسين حياة الأفراد من ذوي الإعاقة في محافظة العلا، كما سيعفي الأشخاص ذوي الإعاقة من قطع مسافات طويلة لتلقي الرعاية اللازمة.ويمثل برنامج التأهيل الاجتماعي جزءًا مهمًا من رؤية الهيئة المتمثلة في تحسين نوعية حياة المجتمع في العلا، وتوفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية الشاملة وفق أعلى المعايير العالمية.ودعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا جميع السكان في محافظة العلا من ذوي الإعاقة إلى زيارة المركز الجديد لإجراء التقييم.من جهة أخرى، وقع سمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع روث (إدواردو نيرا) المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات أزوليك العالمية، المجموعة الرائدة في مجال الضيافة، اتفاقية لتقديم خدمات استشارية معمارية وتصميم مبدئي لفندق أزوليك في العلا.وتتخذ مجموعة فنادق ومنتجعات أزوليك العالمية أسلوبًا تصميميًا فريدًا ومبتكرًا وبصورة مسؤولة تجاه البيئة تدمج الفنون مع الطبيعة، ما يتوافق مع رؤية الهيئة للتطوير مع المحافظة على الخصائص البيئية والطبيعية المتميزة للمكان، والذي يُدمج المشهد الطبيعي والتراث الثقافي الغني للعلا، بما يعكس التزام الهيئة بتوفير تجارب فريدة للزوار، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التصميم الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020.كما وقع سموه اتفاقية شراكة جديدة مع مجموعة فنادق أكور، المجموعة الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة، لإدارة وتشغيل منتجع عشار الفاخر بمحافظة العلا، الذي استضاف الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال موسم شتاء طنطورة الحالي.وتأتي الشراكة مع أكور في إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحسين مستوى الخدمات الفندقية المقدمة لزوار العلا، ورفع استعداد المحافظة لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق عن إعادة فتح مجموعة من أهم المواقع التراثية والأثرية بالمحافظة في شهر أكتوبر من العام الجاري، ومن بينها موقع الحجر، أول موقع سعودي مدرج ضمن قائمة يونيسكو للتراث العالمي.وبهذه الشراكة ستعمل المجموعة الفرنسية على تقديم تجربة فريدة من نوعها لضيوف وزوار العلا ومهرجان شتاء طنطورة القادم.// انتهى //18:46ت م0230