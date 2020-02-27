المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسوصل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //18:47ت م0231