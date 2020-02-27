بيروت 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.07%، أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 626.54 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 58 ألفاً 911 سهماً، بقيمة 415 ألفاً و189 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 35 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و218 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و214 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:48ت م0232