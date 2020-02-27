الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسشهدت الجلسة الختامية للاجتماع السنوى الأول للرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولى التي اختتمت اليوم بالقاهرة برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليميى وبحضور جميع الأعضاء وضع الملامح النهائية لخطة 2019 التي أسفرت عنها الاجتماعات والمناقشات.وسوف تبدأ الرئاسة الإقليمية توجيه الدعوة لبرامج المنطقة المختلفة للمشاركة في تلك الدورات.وصرح مدير عام الرياضة والتدريبات بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محى الدين بأن دورات عام 2019 تأتى استكمالاً لمجموعة الدورات التى أقيمت سابقاً لإعداد كبيرى المدربين، حيث سيشهد هذا العام إقامة 3 دورات وهي الدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين لبرنامج الأنشطة الحركية وتقام خلال شهر ابريل بدبى، و الدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين في ألعاب القوى والدراجات وتقام خلال شهر ابريل بالقاهرة ، وآخر الدورات الدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين في السباحة والترايثلون وتقام خلال شهر يوليو بالقاهرة.فيما صرح مدير عام الألعاب والمسابقات شريف الفولى بأن هذا العام سوف يشهد إقامة الكأس الإقليمي في المارثون وركوب الدراجات خلال شهر يونيو، وأول كأس اقليمى فى السباحة فى المياه المفتوحة خلال شهر اكتوبر، وآخر تلك الأحداث الرياضية الكأس الإقليمي للتراثيلون خلال شهر ديسمبر، وهي الكأس الثالثة بعد أن أقيم أول كأس بالبحرين وثانى كأس بشرم الشيخ بمصر. وأشار إلى أن الهدف من إقامة تلك الكؤوس حث برامج المنطقة على المشاركة فى تلك الرياضات سواء فى الألعاب الإقليمية أو العالمية، خاصة وأن الألعاب العالمية الصيفية القادة ستقام بألمانيا عام 2023 وتحرص الرئاسة الاقليمية على أن تشارك البرامج في أكثر من رياضة جديدة.كما يشهد عام 2019 مجموعة أخرى من الأحداث غير الرياضية حيث صرحت نيبال فتونى عام المبادرات بأن القاهرة سوف تشهد في الفترة من 31 مارس حتى 4 إبريل عقد المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة وتدريب اللاعب كممثل للصحة ، بعد أن أصبح في عدد كبير من برامج المنطقة مجالس للاعبين .فيما أشارت مديرة الاتصالات بالرئاسة نهى جاب الله بأن المؤتمر الأول عقد بالقاهرة شهر اكتوبر 2019 وشهد مشاركة مصر، الإمارات، البحرين، الكويت، لبنان، الأردن، المغرب، وهو ثاني مؤتمر بعد المؤتمر العالمي الذى عقد بالعاصمة الإيرلندية دبلن، وسوف يشهد المؤتمر مجموعة من الورش والمحاضرات على امتداد أيام المؤتمرفيما صرحت مدير البرامج الصحية ليلة الشناوي بأن عام 2020 سوف يشهد استكمال الدورات التدريبية للأطباء، حيث سيقام مؤتمر إقليمي لتدريب عدد من الأطباء .وقال : "شهد عام 2019 تدريب 43 طبيباً في الثماني فروع الخاصة بالكشف الصحي، حيث يضع الأولمبياد الخاص الدولي أهمية كبرى وأولوية قصوى في الكشف الصحي على اللاعبين لضمان أن يمارس اللاعب المسابقات المختلفة وهو في كامل لياقته الصحية وسوف تعقد هذه الدورة خلال شهر أغسطس كما سيقام في شهر نوفمبر المنتدى الصحي.بدورها أوضحت مديرة الاتصالات وتنمية الشراكةكريمة الابراشى أن عام 2020 سيشهد عقد مؤتمر للشركاء والداعمين للدفع قدماً بدورهم الحيوي في حركة الأولمبياد الخاص.وقال:"هناك مؤتمر مهم لدخول برامج المنطقة لمنطقة أوسع لاختيار سفراء إقليميين جدد، وسيتم تشكيل مجلس لهؤلاء السفراء الإقليميين لما يمثله تواجدهم من أهمية قصوى في دعم الأنشطة المختلقة سواء كانت محلية أو إقليمية.// انتهى //18:51ت م0233