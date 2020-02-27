واشنطن 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية انخفاضاً بعد دقائق من الافتتاح اليوم، في الوقت الذي يؤجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف بشأن النمو وأرباح الشركات.وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 431.59 نقطة أو ما يعادل 1.60% إلى 26526 نقطة، كما فتح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً 53.85 نقطة أو ما يعادل 1.73% إلى 3062.54 نقطة،وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 236.74 نقطة أو ما يعادل 2.64% ليصل إلى 8744.03 نقطة.// انتهى //19:10ت م0234