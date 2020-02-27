إسلام آباد 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساتفقت باكستان ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الدفاع والإنتاج الدفاعي والتدريب العسكري والأمن والتعاون الاستخباراتي.جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية زبيدة جلال اليوم في إسلام آباد بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والإنتاج الدفاعي.وقالت الوزيرة الباكستانية إن علاقات بلادها مع مصر تاريخية، وهناك ثقة متبادلة في العلاقات الثنائية، خاصة العلاقات العسكرية بين البلدين التي لم تتأثر بالتغيرات السياسية في كلا البلدين.من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع المصري خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى باكستان برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، وبحث معهما المسائل ذات الاهتمام المشترك والعلاقات العسكرية والتعاون في مجالي الدفاع والأمن.// انتهى //19:10ت م0235