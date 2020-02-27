عمّان 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسجدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم، تأكيد خلو الأردن من أية إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بإقرار واعتراف من منظمة الصحة العالمية.وقال خلال تصريحات صحفية عقب رئاسته اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات : علينا أن نعد أنفسنا لكل السيناريوهات، لأن هناك دولا مجاورة في المنطقة انتشر فيها المرض.ووجه رئيس الوزراء الأردني فريق العمل الخاص بمتابعة فيروس كورونا المستجد، لتأمين موقع حجر صحي بديل ولائق يلبي المعايير الصحية المتبعة عالميا للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وبما يحفظ كرامة المواطن الأردني والزائر.// انتهى //19:10ت م0236