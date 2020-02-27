الخرطوم 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأوصت السودان رعاياها المتواجدين في كوريا الجنوبية توخي الحذر للوقاية من فيروس كورونا، الذي تُصنف سيول البلد الثانية في كثرة انتشاره بين بلدان العالم.وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أنها أوصت السودانيين المتواجدين في كوريا الجنوبية بجميع مناطقها توخي الحيطة والحذر للوقاية من فيروس كورونا.وطالبت السودانيين بتجنب الأماكن المزدحمة مع ارتداء الأقنعة الواقية، في البلد الذي تتصاعد فيه نسب الإصابة بالفيرس، مؤكدة أنها في تواصل مستمر مع سُلطات كوريا الجنوبية لتقييم الأوضاع، لتتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة، إذا احتاجتها.// انتهى //19:13ت م0238