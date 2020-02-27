مكة المكرمة 3 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسوقعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، مع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم، مذكرة تفاهم، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات العلمية لتوثيق إنجازات وأعمال الملك عبد الله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ووضع المقترحات الداعمة لتطوير نشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بسيرته الشخصية والعملية.وتتضمن المذكرة، التي وقعت بمكتب مدير جامعة أم القرى، إلى التنسيق بين الطرفين لتفعيل حزمة من البرامج والمبادرات المشتركة حول نشأة الملك عبدالله ومساهماته على مختلف الأصعدة، ونشر الكتب والدراسات البحثية وطباعة الرسائل العلمية المتعلقة بحياته وإنجازاته.وأكدت الأميرة عادلة بنت عبدالله ، تميز جامعة أم القرى على المستوى المحلي والإقليمي في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومساهماتها التنموية في بناء الاقتصاد المعرفي وفق أحدث الأساليب الإدارية، فضلاً عن دورها الاجتماعي المؤثر في تشجيع الممارسات العلمية، وتفاعلها المثمر مع مختلف القطاعات التعليمية والحكومية.// انتهى //19:17ت م0239