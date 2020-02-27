المدينة المنورة 03 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واسزار فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة, وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - , وصاحبيّه - رضوان الله عليهما - .وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ومندوباً من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //19:18ت م0240