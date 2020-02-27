حفر الباطن 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسقلد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، بمكتبه في المحافظة اليوم ، العميد فايز بن معجب الشهراني مدير شرطة حفر الباطن رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.وهنأ سمو محافظ حفر الباطن العميد فايز بن معجب الشهراني بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم الملك والوطن .من جانبه عبر العميد فايز بن معجب الشهراني عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - وبتقليد سمو محافظ حفر الباطن , مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //19:37ت م0244