رفحاء 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع إدارة سجن المحافظة على مدى يومين، دورتين تدريبيتين في مهارات التواصل والتأثير ، ومهارات التفكير وحل المشكلات،وذلك بدعم من مؤسسة العويضة الخيرية.وأوضحت لجنة التنمية الاجتماعية أن البرنامج يهدف لتأهيل نزلاء السجن إلى البناء النفسي والاجتماعي والسلوكي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، لافتاً النظر إلى أن عدد المستفيدين من هذه الدورات بلغ 50 نزيلاً.// انتهى //19:37ت م0245