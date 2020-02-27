الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستأهل منتخب تونس إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم ، بعد فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.وتقدم المنتخب التونسي مبكرا بهدف حمل توقيع اللاعب شهاب العبيدي بعد مرور 12 دقيقة من صافرة انطلاق المباراة ، وعزز الفريق تقدمه بهدف ثانٍ بواسطة اللاعب يانيس الصغير في الدقيقة 59 من زمن وأحداث اللقاء.// انتهى//19:59ت م0249