صبيا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة تعليم صبيا اليوم ، لقاءً عن مشروع "بوابة المستقبل" بمسرح الإدارة ، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي ومساعديه ، وقادة وقائدات المدارس المطبقة للمشروع ، ومسؤولي ومسؤولات المشروع بمدارس تعليم صبيا.وأشار مدير الإشراف التربوي علي حمادي في كلمته إلى أهمية اللقاء في ايضاح آلية تقدم تعليم صبيا في بوابة المستقبل، معرباً عن أمله أن يكون اللقاء نقطة تحول في مشروع بوابة المستقبل ، فيما أكدت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" حنان الحازمي أهمية مشروع بوابة المستقبل على المستوى الوطني والوزاري، وضرورة التفريق بين استخدام الحاسوب وبين التقنية الحقيقية، وتسارع العالم وارتباط الوظائف بالمهارات العليا، مما يحتم علينا تجهيز الطلاب للاتحاق بهذه الوظائف الرقمية.كما تضمن اللقاء العديد من أوراق العمل وفتح باب الحوار والنقاش.// انتهى //19:59ت م0250