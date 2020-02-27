الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسحجز منتخب المغرب مقعداً في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة نظيره الليبي بركلات الترجيح ، وذلك على ملعب نادي الرياض.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح ، التي منحت المغرب بطاقة التأهل بالفوز 9 - 8 .// انتهى//20:26ت م0252