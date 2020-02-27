رياضي / المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا
الخميس 1441/7/3 هـ الموافق 2020/02/27 م واس
الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس
حجز منتخب المغرب مقعداً في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة نظيره الليبي بركلات الترجيح ، وذلك على ملعب نادي الرياض.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح ، التي منحت المغرب بطاقة التأهل بالفوز 9 - 8 .
// انتهى//
20:26ت م
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