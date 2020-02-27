هانوي 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم اليوم، بمعالي وزير السياحة والرياضه والثقافه الفيتنامي نجوين نغوك تين.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، لاسيما فيما يتعلق بدعم وتشجيع السياحه بين البلدين، إلى جانب التطرق لأمور ذات علاقة بالشأنين الرياضي والثقافي، ومناقشة آليات مناسبة للتعاون في هذه المجالات.// انتهى //21:05ت م0257