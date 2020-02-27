سياسي / السفير بامخرمة: الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة تجاه فيروس كورونا وقائية وسليمة تراعي صحة وسلامة المعتمرين
الخميس 1441/7/3 هـ الموافق 2020/02/27 م واس
الرياض 3 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واس
أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً وأصبح يهدد التجمعات البشرية، إجراءات وقائية سليمة تراعي صحة وسلامة المعتمرين.
وقال إن تلك الإجراءات الوقائية تؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في رعاية المقدسات الإسلامية والسهر على راحة وطمأنينة الحجاج والزوار والمعتمرين.
وسأل السفير بامخرمة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
// انتهى //
21:35ت م
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