المدينة المنورة 03 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واسوصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، اليوم المدينة المنورة , لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة,و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //21:55ت م0267