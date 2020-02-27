القاهرة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستوج فريق الأهلي المصري للكرة الطائرة "رجال" بلقب البطولة العربية للأندية في نسختها الـ 38، عقب الفوز على غريمه التقليدي فريق الزمالك 3-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم على مجمع صالات إستاد القاهرة.ونجح الأهلي في حسم المباراة بنتائج أشواط 25-16 و25-15 و25-22.وكان الأهلي البحريني حسم المركز الثالث بالبطولة.//انتهى//21:59ت م0272