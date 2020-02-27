رياضي / فريق الأهلي المصري للكرة الطائرة يتوج بلقب البطولة العربية للأندية
الخميس 1441/7/3 هـ الموافق 2020/02/27 م واس
القاهرة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس
توج فريق الأهلي المصري للكرة الطائرة "رجال" بلقب البطولة العربية للأندية في نسختها الـ 38، عقب الفوز على غريمه التقليدي فريق الزمالك 3-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم على مجمع صالات إستاد القاهرة.
ونجح الأهلي في حسم المباراة بنتائج أشواط 25-16 و25-15 و25-22.
وكان الأهلي البحريني حسم المركز الثالث بالبطولة.
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21:59ت م
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