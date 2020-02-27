الخرطوم 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساستقبل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن بمكتبه اليوم، الوفد السوداني المشارك في مفاوضات "سد النهضة الإثيوبي"، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله الذي وصل إلى واشنطن، تلبية للدعوة المقدمة من الجانب الأمريكي.وقالت الوزيرة: إنها نقلت موقف السودان من محادثات هذه الجولة المتمثل في التأمين على ضرورة حضور الأطراف الثلاثة والتفاوض لأجل الوصول لاتفاقية شاملة بخصوص الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.هذا ومن المنتظر أن يتواصل التفاوض، خلال الأسابيع القادمة، بعد التوافق على موعد جديد بين الدول الثلاث والمراقبين.//انتهى//22:00ت م0273