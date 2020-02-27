أديس أبابا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، برئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع العاشر للمفوضتين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وناقش الجانبان خلال المحادثات العديد من الموضوعات التي تعد أساسية في الشراكة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، خاصة الأمن والتجارة والاستثمار والتغيرات المناخية والتعاون والتنمية والهجرة.وأكدا عزمهما على تعزيز الشراكة لمواجه التحديات التي تواجه القارتين.// انتهى //22:08ت م0274