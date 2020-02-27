تبوك 03 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظم نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك، اليوم ورشة العمل الثانية للتعريف بلعبة البوتشيا، بحضور لاعبين ولاعبات وعدد من منسوبي النادي، وذلك بمقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية في مدينة تبوك.وتناولت الورشة التي قدمها الفني محسن آل إسماعيل، وتستمر فعالياتها ثلاثة أيام، شروحات عن ماهية اللعبة، ومعلومات عن أهم طرق اللعب والتحكيم والقوانين المنظمة لها، والأدوات المساعدة والمساندة للاعبين واللاعبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية الاستخدام الأمثل للاستفادة القصوى منها.// انتهى //23:03ت م0285