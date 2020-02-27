الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسعاود المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم اليوم ، تدريباته عقب مباراته أمام منتخب كرواتيا، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا التي تمتد حتى الثالث من شهر مارس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، قسّم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، طبّقت المجموعة الأولى مرانًا استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي تحت 16 عامًا ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا السبت المقبل منتخب النمسا، على أن يختتم مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة منتخب روسيا يوم الثلاثاء المقبل.// انتهى//23:03ت م0286