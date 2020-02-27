الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسكسب الهلال نظيره التعاون بهدف دون مقابل ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، في افتتاح الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري في الدقيقة 16، ليرفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ، فيما توقف رصيد التعاون عند 29 نقطة في المركز السادس.// انتهى//23:10ت م0288