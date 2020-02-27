المدينة المنورة 03 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واسزار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، والوفد المرافق له اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة, وأدى الصلاة فيه وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - , وصاحبيه - رضوان الله عليهما - .وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومسئولون بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، ومندوب عن المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة .// انتهى //23:20ت م0290