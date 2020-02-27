القاهرة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأصيب 38 شخصا جراء خروج عربة قطار عن القضبان في أثناء توجهه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في تصريح اليوم، أنه دُفع بـ"18" سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة تمامًا.//انتهى//23:29ت م0291