المنامة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأكدت وزارة الصحة البحرينية أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) في مملكة البحرين ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.ونقلت وكالة أنباء البحرين عن استشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة البحرينية الدكتورة صفاء الخواجة أن الحالات التي سُجّلت والبالغة 33 حالة قد أخضعت للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنًا ملحوظًا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية.// انتهى //00:01ت م0298