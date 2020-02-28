الرياض 3 رجب 1441 الموافق 27 فبراير 2020 واس.افتتحت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى أمس فعاليات مؤتمر "تجمع أخصائي تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية" بتنظيم من مركز المحاكاة وتنمية المهارات في الجامعة وبالتعاون مع منظمة (SimGhosts) الدولية لأخصائي تقنيات المحاكاة الصحية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.وألقت معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى كلمة تحدثت فيها عن الأجواء المختلفة التي تحيط بهذا المؤتمر عما يقام من مؤتمرات صحية تقليدية رغم التشابه في الأجواء، والطقوس الأكاديمية، والمعاطف البيضاء، منوهةً إلى أن التميز في هذا المؤتمر يأتي من مفردة "المحاكاة " نفسها والتي ترتبط بإحدى مراحل الإبداع في صناعة الأشياء المبهرة، لدرجة يصبح فيها (الخطأ) أسلوبًا للتعلم دون أن يكون على حساب حياة البشر.وبعثت مديرة الجامعة من خلال كلمتها رسائل: رحبت في أولها بالحضور والمتحدثين، مبينةً حرص الجامعة على استثمار المركز لمد جسور التواصل معهم لتقديم الدراسات والبحوث والأعمال الإبداعية من أجل تطوير مفهوم المحاكاة بالرعاية الصحية، وفي رسالة للعاملين بالمركز شددت معاليها على ضرورة الانطلاق بأبحاث تعليمية هادفة تقود علم المحاكاة للأمام إلى جانب الاهتمام بتجويد العملية التعليمية، وفي رسالتها الثالثة دعت الشركات المشاركة للتوظيف الأمثل لطاقات وإبداعات الطالبات في خدمة المجال، واختتمت معاليها برسالة شكر وعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولمعالي وزير التعليم على دعمهم المستمر لقطاع التعليم ولما يتم تقديمه لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من التمكين والتأييد لدفعها نحو التقدم والرقي والنماء.من جانبها أكدت المدير التنفيذي لمركز المحاكاة الدكتورة رولا الرباح في كلمة ألقتها بهذه المناسبة سعي المركز لتسخير خدماته للكوادر الصحية بمختلف المجالات سواء في المرحلة الدراسية أو ببرامج التدريب المهني المستمر بعد التخرج، وعنايته بجودة المادة العلمية المقدمة من خلال نخبة من الخبراء والمختصين في التعليم الطبي بالمحاكاة لصقل مهارات المتدربين وتعزيز التفكير النقدي لديهم عبر برامج تدريبية محاكيةً للواقع بأسلوب التعلم التجريبي في مختلف الظروف الإكلينيكية لتلافي الأخطاء عند نقل التجربة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية عند تطبيب المرضى.ويهدف المؤتمر إلى التدريب المتخصص في تصميم واختيار وتطبيق تقنيات محاكاة الرعاية الصحية في التعليم الطبي، إضافة إلى التطوير المهني للعاملين بتقنية المحاكاة للوصول إلى تكامل الأنظمة.يُذكر أنه شارك بالبرنامج العلمي للمؤتمر عدد من المتحدثين المحليين والدوليين المختصين بتقديم أكثر من 40 ورشة عمل متنوعة في مجال التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين وبواقع 30 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وصاحب الحدث افتتاح معرض لمستلزمات وأجهزة محاكاة الرعاية الصحية بمشاركة كليات صحية وشركات طبية رائدة.//انتهى//00:27ت م0302