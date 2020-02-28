مدريد 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 23 حالة بعد تسجيل ثمان إصابات جديدة.وقال التلفزيون الإسباني الرسمي نقلا عن مصادر في وزارة الصحة الإسبانية:" إن أحد المصابين الجدد هو مهندس إيراني يبلغ من العمر 28 عاما, وصل إلى إسبانيا منذ أيام قليلة للعمل في مشروع تكنولوجي في مدينة (بلد الوليد), مشيرا إلى أن السلطات المحلية وضعت 14 عاملا كانوا على اتصال معه تحت الرقابة الصحية".وأكد تشخيص ست حالات جديدة في مدينة (فالنسيا) شرقي البلاد وحالة جديدة أخرى في مدينة (شقوبية) شمال غرب مدريد.وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة في (فالنسيا) الساحلية إلى ثمان حالات, علما أن هناك أربع حالات مشخصة في العاصمة مدريد وثلاث حالات في (برشلونة) وخمس حالات في (جزر الكناري) وحالة أخرى في (إشبيلية) بإقليم (الأندلس) جنوبا.// انتهى //01:11ت م0305