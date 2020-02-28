نيويورك 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير محمد فتحي إدريس.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة والراسخة والتعاون بين البلدين الشقيقتين في مختلف المجالات خاصة في مجال مكافحة الارهاب وسبل تعزيز ذلك، وكذلك مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية.حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن وفد مصر حضر السكرتير أول محمد الحمصاني.// انتهى //01:15ت م0306