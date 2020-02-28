المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة المهد ومحافظة الحناكية، ستستمر حتى الساعة الخامسة من مساء الغد -بمشيئة الله تعالى- .// انتهى//01:57ت م0307