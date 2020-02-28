ساوباولو 3 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واسنوه مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ووصف المركز، في بيان له، هذه الإجراءات بالحكيمة التي تصب في المصلحة العامة، والحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين، بعد انتشار هذا الفيروس في العديد من الدول.وأكد البيان، أن المملكة كانت ولا تزال سباقة في خدمة ضيوف الرحمن، وحريصة كل الحرص على سلامتهم وراحتهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية المؤقتة تهدف إلى الإسهام في كبح جماح انتشار هذا الفيروس، سائلاً المولى عز وجل أن يقي الجميع شر الأمراض والأسقام.// انتهى //02:10ت م0308