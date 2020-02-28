نيامي 03رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، تركي بن ناجي العلي بالعاصمة نيامي في حفل افتتاح أعمال الدورة الـ (32) للحفل الرسمي لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية في النيجر.وترأس الحفل معالي وزير التعليم العالي النيجري، يهوذا ساديسو، بحضور معالي رئيس المجلس السفير حمدان الزعابي ، إلى جانب ممثلي مختلف الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإسلامية الدولية.// انتهى //02:34ت م0309