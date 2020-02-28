أكرا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، مشعل بن حمدان الروقي، اليوم، كلاً من رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المنطقة الشمالية، حكيم ويمة، والرئيس التنفيذي للهيئة، الحسن سليمان أنامزو.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //02:35ت م0310