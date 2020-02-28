كيب تاون 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأعلن مندوب صندوق النقد الدولي في جنوب إفريقيا مونتفورت ملاشيلا أن مستوى الدين العام لجنوب إفريقيا وصل إلى حد لا يمكن تحمله بعد أن اقترب من "الخط الأحمر" لدى وكالات التصنيف الائتماني والمقدر بـ 60% من الناتج الاقتصادي.وقال مندوب صندوق النقد الدولي في جنوب إفريقيا - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة جوهانسبرج، "إن جنوب أفريقيا تعاني من أعلى مستوى للديون في تاريخها، لكنها لم تطلب حتى الآن أي برامج تدعمها من قبل الصندوق".وعدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في نوفمبر الماضي، تصنيفها للاستثمار في جنوب أفريقيا من "مستقر" إلى "سلبي"، مرجعة ذلك إلى التدهور المستمر في مسار النمو الاقتصادي لجنوب أفريقيا وعبء الدين العام.// انتهى //02:36ت م0312