أبوجا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأكد رئيس أركان الجيش النيجيري توكور بوراتاي أن القوات، التي تحارب جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، بذلت جهودا متواصلة لإنهاء الصراع العسكري القائم منذ 11 عاما.وأشار بوراتاي، في ندوة نظمها الجيش في أبوجا اليوم، "أن قوات الجيش خطت خطوات عملاقة في محاربة تنظيم " داعش" في غرب إفريقيا وجماعة "بوكو حرام" الإرهابية في إطار السعي للقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية.وقال إن الجهود المتجددة التي يبذلها الجيش أسفرت عن النتيجة المرجوة نحو القضاء على الإرهابيين.كما طلب بوراتاي من قادة الجيش ضمان أن جهودهم ضد "بوكو حرام" في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد والعمليات العسكرية الأخرى في جميع أنحاء البلاد مستدامة وموحدة.هذا وتشكل جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وهي مجموعة من المسلحين الناشطين في نيجيريا، تحديات أمنية وإنسانية هائلة في حوض بحيرة تشاد، بما في ذلك تشاد والكاميرون وبنين والنيجر إلى جانب نيجيريا.// انتهى //03:06ت م0314