نيويورك 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستراجعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت اليوم الخميس مسجلة انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي مع تأكيد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسرع تصحيح له في التاريخ في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم في تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1197.43 نقطة أو ما يعادل 4.44 بالمئة إلى 25760.16 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 137.99 نقطة أو 4.43 بالمئة إلى 2978.4 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 414.30 نقطة أو ما يعادل 4.61 بالمئة إلى 8566.48 نقطة.// انتهى //05:00ت م0315