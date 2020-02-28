كانبيرا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسوصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن يوم امس الخميس الى مدينة سيدني الاسترالية في زيارة رسمية تستمر ليومين للقاء رئيس الوزراء سكوت موريسون والحاكم العام السير دايفيد هيرلي ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان ومسؤولين اخرين.وستناقش ارديرن ملفات عديدة منها التعاون في مجال انتشار فيروس كورونا والتعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين وملفات الاقتصاد والانبعاثات الغازية بالاضافة الى ملف ترحيل استراليا لمئات من النيوزيلنديين بسبب سجلاتهم الاجرامية.// انتهى //06:57ت م0006