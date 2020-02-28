طرابلس 04 رجب 1441 هـ الموافق28 فبراير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود التى تقوم بها البعثة الأممية من خلال عقدها المسار السياسى فى جنيف رغم إعلان طرفى النزاع فى طرابلس والشرق لعدم المشاركة ، منوهة أن هناك تحرك دولى من أجل فرض عقوبات على بعض الدول التى تستمر في تصدير أسلحة إلى ليبيا في مخالفة للحظر الأممي،وسيكون هناك عقوبات من مجلس الأمن عليها.وأشارت الصجف إلى تأكيد المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، أن ليبيا خالية من أى إصابات من فيروس كورونا ،موضحا أنه أخذ عينة لمواطن ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس للاشتباه في إصابته بفيروس ''كورونا''ولكن العينة كانت سالبة، مشيرة أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة الليبية ومنظمة الصحة العالمية من أجل الإجراءات الإحترازية والاستعدادات لمواجهة أى إصابات.وواصلت الصحف إهتمامهابالأوضاع العسكرية، موضحة إستمرارخرق الهدنة بين طرفى النزاع مما تسبب فى مقتل أسرة من 5 أشخاص فى منطقة منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس، وكذلك قصف عشوائى للمدنيين فى قصر بن غشير من المرتزقة السوريين ، كما تم قصف مطار معتيقة مما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية بسبب القصف الصاروخى .وتطرقت الصحف إدانة بعثة الأمم المتحدة “بشدة” استمرار “خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير2020، وآخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة والذي يعد منفذًا حيويًا وهامًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى، موضة أن إستمرار هذا الخرق يعيق المساعى المساعى الأممية .وتناولت إعلان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ترحيب بلادها باستعداد الاتحاد الإفريقي إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا، مضيفة ننطلق من حقيقة أن نشاط المراقبين العسكريين، الذي ينبغي أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد في التسوية الليبية.وعرجت الصحف على إعراب فرنسا وإيطاليا عن إدانتهما «بشدة لكل التدخلات الخارجية وانتهاكات حظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة»إلى ليبيا، التي «تغذي الصراع العسكري» بين طرفي النزاع هناك، مديننااستخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، والهجمات على المواطنين وعلى البنى التحتية المدنية في النزاع.// انتهى //07:14ت م0008