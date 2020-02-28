الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:قمة سعودية - جزائرية برئاسة خادم الحرمين وتبون.خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن.خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على طلال بن سعود.. ويتلقى برقيات عزاء.ولي العهد يتلقى برقيتي عزاء من رئيس الوزراء البحريني وسلمان بن حمد.ولي العهد يهنئ إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.أمير جازان يدشن نظام الرصد الآلي.أمير مكة ونائبه يشرفان الحفل السنوي لمنتسبي الإمارة.أمر ملكي بترقية وتعيين أعضاء من النيابة العامة وخمسة قضاة.فيصل بن بندر يطلع على ترتيبات منتدى الرياض الدولي الإنساني.القرارات الملكية.. تؤكد التقدم والتطور هدف لا حياد عنه.كورونا يدق جرس «الجامعة العربية».سيناتور أميركي: سيصعب التعامل مجدداً مع تركيا كحليف.عاصفة الحزم.. بلسم لليمنيين وسم زعاف للحوثيين.الهند: هل تعود ذكرى (1984) الدامية؟.روسيا تختبر صاروخاً.// يتبع //08:22ت م0009