وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إجراء وقائي) : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع وصول «كورونا» إلى أراضيها بحول الله وقوته إجراءات وقائية مؤقتة حتى يتم التأكد من عدم وصول الوباء الذي أصبح مخيفاً إلى درجة أكثر من عادية بعد تفشيه في عدد من الدول بلغ عددها اثنتين وأربعين دولة، تلك الإجراءات تطبق القواعد الدولية المتعارف عليها وهو حق أصيل لكل الدول حتى تحمي نفسها وشعبها والوافدين إليها.وأضافت أن الإجراءات الاحترازية شملت تعليقاً مؤقتاً لتأشيرات العمرة ذلك الموسم الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المسلمين لأداء الشعيرة الإسلامية، ما يستوجب اختلاط أعداد هائلة من المسلمين في مكان واحد ما يعني انتقال العدوى انتقالاً سريعاً لا قدر الله، فكان لابد من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع انتقال العدوى وهو ما فعلته المملكة التي تمتلك خبرة هائلة في إدارة الحشود والتعامل معها، ومن منطلق مسؤولياتها لحماية شعبها والوافدين إليها سواء لأداء العمرة أو السياحة كان لابد من اتخاذ هذا الإجراء الذي لقي توافقاً إسلامياً عليه كونه يحمي آلافاً مؤلفة من المسلمين الراغبين في أداء شعيرة العمرة في وقت يشهد فيه انتشار فيروس «كورونا المتجدد» انتشاراً على مستوى العالم.وختمت :قرار تعليق القدوم لأداء العمرة حتى تتم السيطرة عليه قرار حكيم يراعي الصالح العام للمسلمين وكل الدول التي قدموا منها بل وأيضاً على صعيد منع انتقال الفيروس إلى دول العالم، وكل تلك الإجراءات الوقائية تخضع للمراجعة بشكل مستمر على ضوء تطورات انتشار الوباء أو انحساره، وهي قابلة للتجميد على ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية.// يتبع //08:23ت م0010