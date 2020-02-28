إسلام آباد 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تعليق باكستان جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في شخصين عادا من إيران، وذلك بعد يومين من إغلاق الحدود مع إيران.واهتمت باتفاق باكستان ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الدفاع والإنتاج الدفاعي والتدريب العسكري والأمن والتعاون الاستخباراتي.وأشارت إلى تأكيد باكستان بأهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية.وتطرقت إلى ترحيب باكستان بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للهند، للوساطة بين باكستان والهند حول نزاع كشمير.وأشارت إلى تجديد باكستان قلقها حيال الصفقات الدفاعية بين واشنطن ونيودلهي خاصة بيع الولايات المتحدة الأمريكية نظام أسلحة متطورة للهند، باعتباره تطوراً سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.اقتصادياً أخبرت عن استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية متأثرة بالأسواق العالمية التي تتراجع باستمرار بسبب فيروس كورونا.أفغانياً تناقلت أنباء مقتل سبعة مسلحين من عناصر حركة طالبان جراء انفجار عبوة ناسفة بإقليم بلخ شمال أفغانستان.// انتهى //08:59ت م0013